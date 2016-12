All'Ippodromo di Trieste, mercatino natalizio e auto storiche

TRIESTE - Da un'idea di Ricky Nicosanti Event e grazie alla collaborazione dell'Associazione Culturale ‘Cose di Vecchie Case’ nasce l'accoppiata vincente di Natale all'Ippodromo di Montebello a Trieste, che nella giornata di martedì 20 dicembre ospiterà un grande evento che unisce ippica e mercatini di Natale. In concomitanza con le classiche otto corse al trotto, la storica struttura ospiterà per la prima volta un Mercatino dell'Artigianato Artistico, del Collezionismo e del Piccolo Antiquariato Hobbistico.



Altri eventi

A seguire dalle 21 al ristorante interno andrà in scena la 36esima edizione di Protagonisti 2016, Rassegna musicale per artisti del FVG (info al 3386722086). Ospite della serata, il gruppo Alice & The Wonder Band.

Il mercatino si terrà nella sola giornata di martedì 20 dicembre 2016 dalle 11 alle ore 20 con ingresso libero e gratuito.

Inaugurazione alle ore 11.45 alla presenza dell'assessore comunale al Commercio ed Eventi correlati, Lorenzo Giorgi.



I mercatini

Saranno un'ottantina i banchi che esporranno e proporranno usato e modernariato, ma soprattutto prodotti di artigianato artistico dedicati alle Festività, tra cui creazioni in legno, vetro e ceramica rigorosamente lavorati a mano, piatti di ceramica decorati, fiori secchi, pietre colorate, oggettistica in vetro finemente lavorata, ricami e merletti, monili in pietra e rame, vetreria Tiffany, saponi artistici, targhe in legno dipinte a mano, dipinti su tela e su stoffa.

Per la prima volta la struttura, ormai centenaria, accoglie un mercatino al suo interno.

L'evento, che gode del patrocinio dell'Agenzia Turismo Fvg, sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di un'esposizione di autovetture storiche della Trieste Opicina Historic a cura del Club dei Venti all'Ora, dal «Battesimo della sella» per i bambini organizzato dall'ASD Volontari dell'Alpe Adria per la Solidarietà.



Iniziativa rivolta ai giovani

Sarà un un mercato altamente selezionato che non propone più solo oggetti usciti da soffitte e cantine, ma quasi esclusivamente prodotti dell'arte e dell'ingegno realizzati interamente a mano e quindi pezzi unici.

Particolare attenzione verrà prestata soprattutto ai giovani: sono sempre di più infatti le giovani generazioni che si dedicano alla produzione artigianale e artistica e alla lavorazione a mano la cui particolare presenza risponde alla richiesta di proposte dal sapore antico e dalla grande tradizione e di oggetti artigianali, siano essi abiti di scena, braccialetti o collane, che vanno sempre più di moda e costituiranno di certo un'originalissima idea-regalo per Natale.