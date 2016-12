“Adolf, finisci il lavoro”, Triestino denunciato per razzismo su Facebook

TRIESTE - «Adolf, finisci il lavoro», questa la frase scritta su facebook da A.C., di 46 anni, triestino e residente in slovenia, ora accusato di incitazione al razzismo sui social. La frase è apparsa sul gruppo Facebook ‘Nimdvm’, frequentato da triestini e che fa capo all’avvocato Alberto Kostoris, in seguito all’attentato di Charlie Hebdo. Questo, il preambolo: «La colpa è dei Sionisti e del Mossad, vero cancro del mondo», e la comunità israelitica è subito insorta, con Kostoris stesso come difensore, il quale ha subito segnalato l’evento alla Procura della Repubblica.

A.C., rinvato a giudizio, comparirà davanti al tribunale collegiale tra qualche mese, mentre il razzismo su Facebook dilaga progressivamente ed è recentemente sfociato in una denuncia allo stesso Mark Zuckerberg in Germania, per non aver rimosso contenuti illegali a favore dell’Olocausto.