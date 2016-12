Travolta dal bus in viale Miramare: ora è in coma

TRIESTE - Travolta dal bus ‘44’, ma secondo alcune testimonianze potrebbe essersi lanciata intenzionalmente sulla sua traiettoria. È successo in viale Miramare, il 19 dicembre intorno alle 11:30. La donna, di 50 anni, è stata immediatamente portata in ospedale dal 118 dopo le manovre di primo soccorso, ora è in coma, ha riportato un serio trauma cranico e le sue condizioni sono gravissime.

Secondo le risostruzioni della Polizia locale e la testimonianza di alcuni presenti, la vittima avrebbe attraversato la strada correndo e senza fermarsi, in un gesto probabilmente volontario. Lo testimoniano l conducenti di un’auto e di un altro autobus, che poco prima avrebbero schivato la donna rischiando di travolgere altre vetture.

Entrambi riferiranno ufficialmente l'accaduto alla polizia locale, probabilmente scagionando in parte l'autista che ha avuto la sfortuna di investire la donna, e che al momento è comprensibilmente sotto shock.