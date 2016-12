Due afghani arrestati in 24 ore: tentato stupro e favoreggiamento clandestini

TRIESTE - Tentata violenza sessuale e lesioni da parte di U.A.T., richiedente asilo afghano di 35 anni. Era la notte tra il 19 e il 20 dicembre e la vittima, una ragazza di 18 anni, stava camminando da sola nei pressi della stazione. Il suo aguzzino l’ha seguita in una traversa di viale Miramare e ha tentato di abusare di lei, toccandole le parti intime. Ha anche tentato di immobilizzarla, sbattendole la testa contro un muro, ma un passante ha sentito le grida e ha effettuato una tempestiva chiamata al 112. Il nucleo radiomobile dei Carabinieri è intervenuto in tempo, impedendo il peggio.

Il richiedente asilo è stato accompagnato direttamente in carcere e la ragazza, con ferite lievi ma in stato di shock, è stata prelevata da un’ambulanza del 118.



20 ore dopo

Sempre di etnia afghana un altro malvivente, N.K.K. di 36 anni, residente a Trieste e arrestato il 20 dicembre in flagranza per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la sera dopo il tentato stupro. È stato fermato dalla Polizia di frontiera presso l’ex valico ferroviario di Villa Opicina, insieme a tre suoi connazionali, poi risultati clandestini. Il ‘passeur’, dopo averli prelevati a Lubiana, li stava accompagnando in Italia illegalmente a bordo del treno, ma i quattro non sono sfuggiti al controllo delle autorità. I tre sedicenti cittadini afghani sono stati riammessi in Slovenia, sulla base dei vigenti accordi bilaterali.