Legge di stabilità: nuove risorse e aumenti spesa pubblica per Trieste

TRIESTE - Quest’anno le spese della Regione sul territorio sono aumentate di 305 milioni rispetto all’anno scorso, con un focus su Istruzione, ricerca, politiche del lavoro, sociale e sanità: in tutto, 3 miliardi e 724 milioni. «Significa che questa amministrazione ha lavorato bene, anche se in un momento di difficoltà» annuncia il consigliere del PD Franco Codega, che il 21 dicembre ha presentato i provvedimenti relativi alla provincia di Trieste previsti dalla legge di stabilità, insieme ai colleghi Franco Rotelli e Stefano Ukmar. Partendo dai 40 milioni stanziati in favore della lotta alla povertà con il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) e la misura attiva di sostegno al reddito (MIA), che, come puntualizza Rotelli «favorisce principalmente i cittadini di Trieste. Sono infatti 4mila le famiglie che in città ne usufruiscono, percependo fino a 450 Euro al mese».



Interventi specifici per Trieste

È previsto innanzitutto un contributo straordinario di 570 mila Euro all’Istituto Regionale Rittmeyer per ciechi di Trieste , per recuperare un immobile destinato ad abitazione per la vita in autonomia , con adattamento alle esigenze delle persone con disabilità visiva.

Si risolve inoltre il problema posto dal Comune per la gestione dei minori stranieri non accompagnati: sarà la Regione a occuparsene al 100 percento anche per i comuni più grandi. §Sono previsti anche 100 mila Euro da destinare all’azienda pubblica per i servizi agli anziani ‘Pro Senectute’ di Trieste, e la stessa cifra alle aziende sanitarie per la manutenzione straordinaria del comprensorio di San Giovanni, in particolare delle aree verdi degli ex ospedali psichiatrici provinciali. In questa occasione viene ricordato che il 29 gennaio Trieste è stata scelta per una cerimonia di chiusura degli ultimi ospedali psichiatrici italiani.

Saranno destinati inoltre 150 milioni di Euro per la ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara ed è stato ricordato che nell’Azienda sanitaria, quest’anno sono state assunte 200 persone a fronte di 100 licenziamenti.



Cultura e altri enti

Per quanto riguarda invece la cultura ci saranno 125 mila Euro disponibili per le manifestazioni del Carnevale Carsico (in occasione del decennale), il Palio di Trieste, il Carnevale di Muggia e il Carnevale di Monfalcone. Investimenti previsti inoltre per la biblioteca Hortis e tutti i musei, soprattutto quello Ferroviario, per interventi di rivalutazione che ammonteranno a 500 mila Euro (saranno consegnati alla fondazione Fs italiana).

Altri enti beneficiari: ‘The World Academy of Science’ di Trieste per la realizzazione di interventi rientranti nel programma di Ricerca, il Cimitero Greco Ortodosso per lavori urgenti di messa in sicurezza del muro dissestato, il Comune di Sgonico per la riqualificazione a fini produttivi della ex Polveriera di Borgo Grotta Gigante (probabilmente trasformandola in una distilleria), e il tiro a segno Nazionale-Sezione di Trieste. Ognuno degli enti riceverà una somma di 100 mila Euro.



In ordine del giorno

Nell’ordinedel giorno del Consiglio sono rientrate inoltre delle proposte al fine di creare un gruppo di lavoro per predisporre un progetto complessivo di recupero del Costone Carsico: «Per la realizzazione di paesaggi terrazzati sul modello delle Cinqueterre in Liguria – immaginano i consiglieri – il progetto, per cui abbiamo già risorse per un milione di Euro, sarà realizzato in collaborazione con lo Iuav di Venezia, per la creazione di un grande giardino pensile che si staglierà dal Faro della Vittoria al Castello di Miramare». La Giunta si impegna inoltre ad adottare ogni azione utile a valorizzare l’attività dell’Immaginario scientifico anche in collaborazione con gli enti locali competenti.