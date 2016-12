Ubriaco, minaccia il titolare del bar Stella con un coltello: arrestato

TRIESTE - È entrato nel Bar Stella di largo Pitteri con gli occhi sbarrati e in stato di forte agitazione. Il proprietario, avvezzo a riconoscere l’abuso di sostanze alcoliche, lo ha accompagnato alla porta ma la reazione è stata inaspettata: l’uomo ha estratto un coltello a serramanico di 19 centimetri, minacciando tutti gli astanti. Si tratta di un pregiudicato, K.M., cittadino italiano di 46 anni e alle 20 del 19 dicembre è stato arrestato dai Carabinieri in flagrante, per violenza privata, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma.

L’uomo è stato tratto in arresto e accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.