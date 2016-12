Parcheggi: due ore gratuite e tariffe agevolate il 23 e 24 dicembre

TRIESTE - Nelle giornate del 23 e 24 dicembre ci saranno forti agevolazioni sulle tariffe dei parcheggi pubblici, per permettere ai cittadini di ultimare i loro acquisti natalizi i assoluta comodità. Un’iniziativa che si rivolge anche ai commercianti, per assicurare loro un flusso di clientela maggiore. La manovra è stata presentata il 21 dicembre dall’assessore all’Urbanistica e ambiente Luisa Polli, nata in seguito a una mozione urgente da parte dei consiglieri Everest Bertoli e Paolo Polidori, presenti in conferenza stampa insieme alla direttrice del Servizio Mobilità e Traffico del Comune Ave Furlan.



Nel dettaglio

Nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 dicembre nei quattro parcheggi pubblici in piazzale Straulino e Rode (sulle Rive, con 89 posti), piazza Libertà (33 posti), via Capitolina (31 posti) e sul lastrico del parcheggio di San Giovanni (100 posti) le prime due ore di sosta saranno gratuite, basterà digitare sull'apparecchio erogatore degli scontrini di sosta l'opzione ‘tariffa agevolata’.

Coinvolto anche il Trieste Terminal Passeggeri con i suoi numerosi parcheggi di propria gestione siti nell'area del ‘Molo IV’ dove non vi saranno ore gratuite ma per la sosta sarà applicata la tariffa ridotta di 4 Euro per 12 ore.

L’iniziativa, ha spiegato Polli, è stata rivolta anche ad altri gestori privati, in particolare a Saba Italia, da cui non è ancora pervenuta risposta.



Le dichiarazioni

«Comunque – ha precisato l’assessore – siamo riusciti a mettere a disposizione di questa importante azione agevolatoria-promozionale un numero complessivamente notevole di stalli di sosta, tra l'altro collocati non solo nelle zone più centrali della città ma anche in alcune più periferiche, con riguardo quindi alle esigenze anche dei negozianti ed esercenti non solo del centro.»

Paolo Polidori, inoltre, ha osservato come «la Trieste commerciale del futuro deve 'passare' anche attraverso questo tipo di iniziative, promozionali e di sostegno pubblico. Se vogliamo invertire quella tendenza che ha visto, anche recentemente, la chiusura di troppi negozi e fori commerciali della nostra città, anche di lunga storia, esperienza e specializzazione».