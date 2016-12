Apre il “Santa Claus Village”, il luna park made in Italy sulle rive

TRIESTE - Quaranta giostre, per bambini e per adulti (tra cui i pugnometri per le prove di forza), tutte provenienti dal nostro territorio, di cui buona parte gestite da triestini e da alcuni Comuni del Triveneto. È il ‘Santa Claus Village’, il luna park tematico natalizio alla sua terza edizione, situato in Riva Ottaviano Augusto – Riva Traiana a Trieste dal 21 dicembre all’8 gennaio 2017. Un evento destinato a crescere, inaugurato il 21 dicembre dagli assessori al Commercio ed eventi correlati Lorenzo Giorgi, all'Educazione Angela Brandi e l'organizzatore Paolo Grandi.



Location e animazione

Sono state sollevate polemiche sulla location, per alcuni ritenuta esposta alla bora e in una zona di solito destinata ai parcheggio. «La location è adeguata – risponde Giorgi - ben servita dai mezzi pubblici. Abbiamo cercato di dare un qualcosa in più, creando anche occasioni di aggregazione e d'incontro, abbinando il valore commerciale a quello ludico e sociale». Non mancherà infatti l’animazione, presente durante tutta la durata dell’evento, cominciando dagli ‘Amici del Presepe’, che mostreranno le loro creazioni all’interno di un gazebo di legno, oltre ai cosplay di Paperino & Paperina, Babba & Babbo Natale, e la Befana che allieteranno piccoli e grandi con selfie e gadgets.



Il concorso fotografico

Collaterale all’evento, un concorso fotografico per i ragazzi delle scuole (finanziato dall'Area Educazione del Comune di Trieste, attraverso la ‘Fondazione Barone Marenzi’) che potranno inviare le migliori immagini su emozioni e divertimento al ‘Santa Claus Village’. I vincitori (tre categorie: elementari, medie e superiori) riceveranno un premio di 300 euro e un buono per un fotolibro offerto da Nonsolofoto.



Orario e info

Dalle 15 alle 21, il villaggio sarà aperto nei giorni feriali, dalle 15 alle 23 nei sabati e poi 10 - 13 e 15 - 23 nei festivi, compresi Natale, Capodanno e l'Epifania.

Nel programma del ‘Village’ è prevista, venerdì 23 dicembre, un’ apertura straordinaria dalle 10 alle 12 dedicata alle diverse abilità, su invito degli attrazionisti e, il 24 dicembre, la Festa dello Studente.

Tutte le informazioni sono disponibili nel dettaglio sul sito ufficiale www.santaclausvillagetrieste.it e sulla pagina facebook: santaclausvillagetrieste.