Rapina un passante e danneggia auto in sosta: arrestato triestino fuori controllo

TRIESTE - A.C., un triestino di 35 anni è stato arrestato martedì 20 dicembre per aver rubato le chiavi della motocicletta a un ragazzo in via dei Giuliani. Poi è stato sorpreso a prendere a calci tutte le vetture in sosta, danneggiandole significativamente, e in seguito alla segnalazione di un passante al 113 è intervenuta la Squadra Volante della Questura. Le autorità sono state aggredite e insultate dal soggetto, che è stato immediatamente tratto in arresto e portato alla casa circondariale di via Coroneo.