Le feste all'Immaginario Scientifico, alla scoperta del firmamento

TRIESTE - Voglia di un tocco di scienza durante le feste natalizie? L'Immaginario Scientifico di Trieste, il museo della scienza dove tutto si tocca e si sperimenta, sarà aperto al pubblico lunedì 26 dicembre, venerdì 6 e domenica 8 gennaio, dalle 10 alle 18 (sarà chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio).

Durante l'orario di apertura sarà possibile sperimentare con gli exhibit della sezione ‘Fenomena’, tutti da toccare e manipolare per entrare in contatto diretto con la scienza e con i fenomeni naturali. Ci si può poi lasciare incantare e ‘accarezzare’ dalle suggestioni delle multivisioni della sezione ‘Kaleido’, oppure partire per viaggi astronomici nel planetario ‘Cosmo’, alla scoperta di stelle e pianeti.

Inoltre, in occasione delle feste, il museo organizza speciali attività tra scienza, tradizione e creatività.



Lunedì 26 dicembre 2016

Lunedì 26 dicembre si potrà partecipare alle speciali visite al planetario ‘Volta celeste Anno Zero’. Ogni ora, nella suggestiva atmosfera di ‘Cosmo’, si potrà fare un affascinante viaggio nel passato alla scoperta del cielo così come lo vedevano i nostri antenati e per capire come sono cambiati stelle e pianeti in più di 2000 anni.

Le prenotazioni si effettuano direttamente presso la cassa del museo durante la giornata, fino ad esaurimento posti.



Venerdì 6 gennaio 2016

E per dare anche alla Befana un sapore di scienza, venerdì 6 gennaio, durante l'apertura del museo, si potrà partecipare ai laboratori pensati per l'occasione. Alle 11 e alle 15 i bambini da 5 a 10 anni potranno partecipare al laboratorio ‘Scienziati della domenica - Befana a propulsione’: tra satelliti, navicelle e meteoriti, il cielo di questi tempi è molto trafficato... Come farà la Befana a volare? Aiutiamola a decollare utilizzando materiali semplici e piccoli strumenti, e sfruttando il moto e la propulsione!

Per i laboratori il costo è di 7 euro a persona, con prenotazione tramite form online sul sito www.immaginarioscientifico.it.



Domenica 8 gennaio

Durante l'orario di apertura del museo, il planetario ‘Cosmo’ diventerà teatro di un viaggio astronomico speciale: ogni ora, dalle 10 alle 18, si potrà partire alla scoperta delle comete: di cosa sono fatte? Dove vanno e da dove vengono? Scopriamo miti e leggendo dietro questi miseriosi corpi celesti con la coda.

Le prenotazioni si effettuano direttamente presso la cassa del museo durante la giornata, fino ad esaurimento posti.

Informazioni: www.immaginarioscientifico.it