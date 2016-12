Iniziano i lavori per il Polo intermodale del Trieste Airport

RONCHI DEI LEGIONARI - Il Polo intermodale annesso al ‘Trieste Airport’ sta per diventare realtà. Una struttura che consentirà l’interscambio tra i vari mezzi di superficie (bus, auto e treno) e permetterà il miglioramento del sistema di trasporto pubblico e del servizio di mobilità passeggeri in regione, incrementando notevolmente l’attrattività dello scalo per i vettori aerei. Il 22 dicembre è stata firmata la convenzione per la concessione in diritto di superficie a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. Il Presidente della società di gestione del Trieste Airport Antonio Marano e il Sindaco di Ronchi dei Legionari Livio Vecchiet hanno siglato l’ultima concessione prevista dall’Accordo di programma per la realizzazione del Polo.



Inizio immediato

L’apertura del cantiere del Polo Intermodale è prevista per i primi giorni del 2017, con la consegna dell’opera all’inizio del 2018. Il presidente Antonio Marano ha commentato «Il Polo Intermodale contribuirà ad incentivare i viaggiatori ed i pendolari ad adottare una politica ‘park & ride’, come sistema efficace per raggiungere Trieste e gli altri centri importanti della regione. Grazie a questo nuovo impianto, il Trieste Airport diverrà l’unico aeroporto italiano collegato direttamente alla rete ferroviaria».

Il Sindaco di Ronchi Livio Vecchiet si dichiara fortemente soddisfatto di questa firma, e auspica importanti ricadute nel settore del lavoro e nell’indotto che potrà creare il polo intermodale. Un cambio di profilo che si tradurrà in una crescita del traffico e nella possibilità per molti più viaggiatori di conoscere la nostra regione, che merita di essere valorizzata nel settore del turismo. Il Sindaco coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale che si è adoperato alla riuscita di questa firma.