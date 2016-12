Comune e Sogit, ancora insieme per gli anziani in condizioni di disagio

TRIESTE - Il comune continua la sua collaborazione con Sogit di Trieste (Soccorso dell'Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme in Italia, noto anche come ‘Giovanniti’). Un’associazione volontaria che ha molteplici incarichi, dal primo soccorso sanitario d'emergenza fino alla protezione civile. Garantisce inoltre trasporti gratuiti o a prezzo ridotto (in base alla fascia reddituale) ad anziani ultrasessantacinquenni con rete parentale fragile o assente, e perciò in carico ai Servizi domiciliari.



Cosa prevede l’accordo

L’accordo, rinnovato per l’intero 2017, è stato firmato nella sede centrale dei Servizi sociali municipali, alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Carlo Grilli e del Consiglio direttivo della Sogit - Croce di S. Giovanni Onlus, presieduto da Giorgio Cappel.

Nel dettaglio, l’iniziativa è volta a garantire il trasporto - ma anche, ove necessario, l’accompagnamento alle visite mediche o agli Uffici pubblici (posta, banche ecc.) - completamente gratuito nei casi degli anziani con Isee fino a 5.000 Euro, oppure al costo agevolato di 5 Euro andata e ritorno per chi ha un ISEE da 5.000 a 7.500 Euro. Il tutto previa prenotazione da parte dell'utente tramite l'assistente domiciliare o il referente comunale, per essere poi indirizzati alla Sogit che provvede a organizzare l'intervento specifico.



Onori alla Sogit

«Esprimo tutto il mio sincero apprezzamento alla Sogit - ha affermato l'Assessore Grilli, pubblicamente ringraziando il sodalizio per la disponibilità a riconfermare e a intensificare tale collaborazione - perché qualsiasi iniziativa che porti a una proficua sinergia fra l’Ente pubblico e i privati, il terzo settore, il privato sociale e gli enti no profit del nostro territorio è benvenuta, come risposta attuale e concreta alle crescenti manifestazioni di disagio sociale provocate dal perdurare della crisi economica oltre che al problema specifico della non autosufficienza degli anziani, i quali costituiscono ormai una parte più che significativa della popolazione residente».

Grilli, che era affiancato dal funzionario del Servizio sociale per la ‘non autosufficienza’ Stefano Ferroli, si è anche rivolto al Direttivo e a tutti i volontari Sogit definendoli «un esempio di professionalità e grande dedizione».



Il progetto ‘Respira’

Il Presidente Cappel dal canto suo ha esibito con soddisfazione il numero degli interventi realizzati quest'anno dalla SOGIT in questo settore, con ben 124 trasporti di cui 98 gratuiti e 26 a prezzo agevolato.

Passando a sottolineare quindi, con l'occasione, l'importanza anche di un altro servizio, denominato ‘Respira’, attivo da tre anni e consistente in un supporto psicologico, pure esso gratuito, fornito alle sempre più numerose persone che hanno problemi in tal senso. «E ciò mentre è in fase di elaborazione un ulteriore progetto dedicato invece, più specificamente, ai genitori che hanno difficoltà di rapporto con i figli», ha concluso Cappel, annunciando infine per il prossimo anno le celebrazioni per i 40 anni di Sogit a Trieste.