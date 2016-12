Serracchiani: "Sono sempre a Roma? Ho portato in Fvg 2 miliardi di euro"

TRIESTE – «Mi accusano di essere troppo spesso a Roma? La risposta migliore sono i due miliardi di euro portati in Fvg, risorse non facili da reperire in un momento come questo. Alle polemiche di molti, rispondiamo con i fatti». La presidente della Regione Debora Serracchiani ha chiuso così la conferenza stampa di fine anno, mostrando il lato della ‘guerriera’ ma anche quello più umano. «Grazie a tutti quelli che mi sopportano: dietro i risultati raggiunti c’è tanto lavoro e continue richieste di fare sempre di più. Non è facile starmi dietro, ma ho la fortuna di essere circondata da persone che lanciano la palla sempre un po' più lontano di me». La presidente ha ringraziato gli uffici, lo staff e la sua squadra di governo: «Siamo riusciti a trasformare quella che per molti è la missione di uno, in una missione collettiva. Una forza che al Fvg viene riconosciuta anche al di fuori della regione». Un’unione rimarcata dalla presidente attraverso la scelta di chiamare, ognuno dei suoi assessori, per nome anziché per cognome.

Serracchiani, elencando i risultati raggiunti nel corso del 2016 e tracciando gli scenari per il 2017, ha fatto un cenno anche al rammarico per non essere riuscita a concretizzazione alcune azioni amministrative. «Ho tanti rammarichi ogni giorno, perché solo nel momento in cui si fanno le cose si comprende come farle, e spesso non si raggiungono gli obiettivi sperati. Non lego, però, l’attività amministrativa della giunta a un rammarico particolare. Dispiace solo di non essere riusciti a rappresentare tutto il lavoro svolto e a far comprendere le tante difficoltà che chi governa deve affrontare. Il nostro obiettivo – ha continuato la presidente – è quello di continuare su questa strada per mettere in ordine e rammendare l’esistente».

Serracchiani è scesa anche sul piano politico, ammettendo come il 2016, sul fronte elettorale, non sia stato un anno facile per il Pd ma anche per la coalizione di centrosinistra. «C’è molto da fare – assicura –. Abbiamo la necessità di lavorare insieme per mantenere i risultati elettorali migliorando le condizioni di vita dei nostri cittadini. La politica è fatta anche di slogan e di paure: noi non siamo una giunta che mira a mettere paura ai propri cittadini. Ciò che ci interessa è dare fiducia per garantire il loro presente e il loro futuro».

Sul tema di possibili ‘fughe’ nazionali prima del 2018, Serracchiani ha rimarcato la propria volontà di restare a governare il Fvg, mentre sulla specialità ha messo in evidenza la volontà di continuare a esercitarla al meglio, «come fatto dal 2013 a oggi».