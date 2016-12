Alma Trieste: “Ultima in casa del 2016, vogliamo vincere!”

TRIESTE - Vigilia di campionato per i ragazzi di Dalmasson, il 23 dicembre, infatti arriverà Jesi all’Alma Arena (palla a due alle 20.30), incontro valido per la 14esima giornata di A2 Est Citroen, penultima per ciò che concerne l’andata. Oggi doppia seduta per il gruppo biancorosso, squadra che si presenterà al completo al cospetto dell’Aurora Basket ad eccezione di Alessandro Simioni, in procinto di rientrare alla base dopo la più che positiva esperienza con la Nazionale Under 18 agli Europei di Samsun (Turchia).



Sosta forzata

Bossi suona la carica: c’è grande voglia di far bene in casa Alma, dopo la sosta forzata e alle soglie di un trittico di trasferte consecutive (Imola, Treviso, Ferrara): «E’ l’ultimo impegno casalingo del 2016 – incalza Bossi – e vogliamo a tutti i costi regalarci e regalare al nostro pubblico una vittoria, per consolidarci nelle zone nobili della classifica. Sappiamo che dovremo rendere al massimo e giocare a gran ritmo, perché di fronte avremo una squadra forte come Jesi, alla quale piace giocare un basket forse più compassato del nostro. Hanno superato avversarie di rango e messo puntualmente in difficoltà le big del campionato, dispongono di una grande coppia di americani e di un pacchetto lunghi di qualità ed esperienza, quindi guai ad abbassare la guardia»



La necessità di recuperare il ritmo

«Dovremo cercare di fare la partita – prosegue il play biancorosso – facendo leva sulla nostra voglia di vincere e contando anche sull’apporto del nostro splendido pubblico. Una difficoltà in più per noi, sarà dovuta al fatto di non aver giocato la scorsa settimana. Indubbiamente questo ha un po’ spezzato il nostro ritmo ma in questi giorni ci siamo allenati bene, quindi sotto questo aspetto non credo troveremo difficoltà. In ogni caso starà a noi fare in modo che questo fattore non influenzi negativamente la nostra prestazione, desideriamo un solo risultato e per ottenerlo metteremo sul parquet tutto quello che avremo».

La terna arbitrale: l’incontro di domani sera tra Alma Trieste ed Aurora Basket Jesi, sarà diretto da Claudio Di Toro di Perugia, Andrea Longobucco di Ciampino (Roma) e Paolo Lestingi di Anzio (Roma).