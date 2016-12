Cento persone in piazza Unità contro l’amministrazione Dipiazza

TRIESTE - Il 23 dicembre alle 16 in piazza Unità ha avuto luogo la manifestazione Degrado Di/piazza, organizzata dal gruppo ‘Voci fuori dal de-coro’, una protesta contro le politiche dell’amministrazione Dipiazza. Più o meno un centinaio di presenti hanno manifestato dissenso verso alcuni provvedimenti quali il nuovo regolamento della Polizia ma non solo: «Dall'ordinanza contro gli artisti di strada a quella contro i writers – si scrive sul comunicato dell’organizzazione - dalla negazione della sala matrimoni alle coppie omosessuali alla cancellazione del ‘gioco del rispetto’; dal, fino allo striscione che chiedeva Verità per Giulio Regeni».



Non solo Dipiazza

Una politica che non viene interamente imputata a Dipiazza e al centrodestra, me che viene definita coerente con quella delle precedenti amministrazioni. Quella in carica, nello specifico: «Sta facendo la guerra ai poveri e non alla povertà, vuole rendere Trieste una vetrina scintillante, priva di ogni manifestazione di vita. Il sindaco-sceriffo non affronta l'esclusione sociale e le discriminazioni, ma».



Decoro e degrado

«Lucine ovunque, giustizia da nessuna parte», «Il vostro decoro è solo degrado culturale», » ‘ Degrado’ è lavorare aggratis perché fa curriculum», solo alcuni degli slogan sui cartelli e gli striscioni dei manifestanti. Nel pomeriggio dell’antivigilia, i messaggi sono stati apposti sulla fontana dei quattro continenti o appesi come addobbi, provvisori ma espliciti, agli alberi di Natale della piazza. Su un cartoncino ritagliato a forma di palla natalizia campeggiava la scritta: «No al razzismo – Stay human», su un altro «L’1% della popolazione detiene il 14% della ricchezza nazionale italiana», in coppia con «La vostra lotta al degrado è solo guerra ai poveri». Fino al lapidario: «Se il decoro siete voi, pretendiamo degrado».



Coperte e scatoloni

È stata infine lanciata una provocazione a Pierpaolo Roberti, inerente ai provvedimenti contro l’elemosina e per lo sgombero dei senzatetto dal suolo pubblico . In ‘regalo’ al vicesindaco sono stati deposti scatoloni, materassi, coperte e altri oggetti, esortando il Comune a un tempestivo sequestro.

Presenti in loco le forze di polizia, con elmetti e scudi d’ordinanza. Non è stato tuttavia necessario alcun intervento fisico da parte degli agenti.