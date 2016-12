Aggressioni e terrorismo: la Lega organizza le “ronde”

TRIESTE - Attentato a Berlino e tentate aggressioni a Trieste: il clima sotto le feste si arroventa e l’ala leghista dell’Amministrazione comunale si schiera subito in prima linea con la nota formula delle ‘ronde’, più correttamente definite ‘gruppi volontari per la sicurezza'. Saranno emessi quindi bandi sperimentali per reclutare volontari disposti a pattugliare le zone più a rischio, come i parchi pubblici, e per non impiegare individui violenti e dalla dubbia motivazione, sarà la stessa Polizia a selezionare e formare i volontari.



Tutta colpa di Cosolini

Esiste già una legge che regolamenta il volontariato nella pubblica sicurezza e che farà da punto d’appoggio all’iniziativa. Secondo il vicensindaco Pierpaolo Roberti, la misura è necessaria per lo stato di necessità in cui versa il corpo di polizia: l’età media degli agenti è infatti piuttosto alta e si prevedono pensionamenti numerosi in tempi brevi, oltre al fatto che l’organico è già di per se carente, come i sindacati di Polizia hanno più volte ricordato durante l’anno.

La colpa? Tutta dell’amministrazione Cosolini, sostiene Roberti che accusa l’ex sindaco di aver trascurato deliberatamente il tema sicurezza e annuncia assunzioni cospicue nelle forze di Polizia per l’imminente nuovo anno. È già in preparazione un bando, che verrà emesso nei prossimi mesi.



Un capodanno al sicuro

Relativamente alle feste sussistono dei provvedimenti immediati per la messa in sicurezza di piazza Unità la notte di Capodanno: sarà vietato il transito per i mezzi pesanti sulle Rive e si vieterà del tutto la circolazione dalle 19.30 alle 4 del mattino. Per quanto riguarda i mercatini di Natale, fortunatamente sono quasi tutti situati in zone pedonali ma sarà comunque dispiegato un gran numero di agenti della polizia locale, sia il 31 dicembre che i giorni precedenti.