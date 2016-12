L'Alma Trieste saluta il suo pubblico segnando 108 punti

TRIESTE - Ottimo commiato dal pubblico amico per l’Alma Trieste che ha travolto l’Aurora Jesi per 108 a 77 nell’ultimo incontro casalingo del 2016.

Risultato mai in discussione, dopo che, nel primo quarto, i biancorossi, piazzando un parziale di 11 a 0, hanno distanziato gli ospiti con un grande Pecile in evidenza.

Nel secondo quarto Jesi è riuscita a ridurre il proprio svantaggio a sole sei lunghezza grazie al duo americano Bowers e Davis, ma negli ultimi venti minuti i padroni di casa, sospinti da un preciso Green (30 punti e 5 palle recuperate) e da un sempre più convincente Cittadini (16 punti e 6 rimbalzi), hanno definitivamente chiuso il match infrangendo anche il 'muro' dei 100 punti.



Finisce 108-77 per l’Alma, successo ampio, spettacolare e convincente, il miglior modo per augurare a tutti i tifosi un buon Natale, potendo oltretutto preparare con grande carica positiva i prossimi tre impegni, tutti in trasferta.

Alma Trieste - Aurora Basket Jesi 108-77 (32-16, 48-42, 78-62)

Alma Trieste: Javonte damar Green 30 (8/10, 4/6), Jordan Parks 18 (7/9, 1/3), Alessandro Cittadini 16 (4/6, 0/0), Andrea Pecile 15 (2/3, 3/3), Roberto Prandin 11 (4/5, 1/2), Matteo Da ros 9 (3/8, 0/0), Stefano Bossi 7 (1/2, 1/5), Lorenzo Baldasso 2 (0/0, 0/3), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Ferraro 0 (0/1, 0/0), Alessandro Simioni 0 (0/1, 0/0), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson. Note: tiri liberi 20/23, tiri da due 29/45, tiri da tre 10/23.

Aurora Basket Jesi: Tim Bowers 22 (4/6, 4/8), Marco Maganza 16 (8/13, 0/0), Dwayne Davis 15 (3/7, 3/11), Filippo Alessandri 10 (4/10, 0/2), Andrea Benevelli 6 (3/3, 0/2), Giga Janelidze 4 (2/3, 0/1), Matteo Battisti 2 (1/2, 0/0), Samuele Moretti 2 (1/1, 0/0), Andrea Picarelli 0 (0/1, 0/0), Guido Scali 0 (0/0, 0/0), Joseph Vita sadi 0 (0/0, 0/0), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/0). All. Cagnazzo. Note: tiri liberi 4/5, tiri da due 16/26, tiri da tre 7/24.