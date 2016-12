“Questa è una rapina”, ma è uno scherzo. Che verrà discusso in tribunale

TRIESTE - Quattro improvvisati ‘Youtubers’, tra i 20 e i 25 anni, hanno inscenato una candid camera in piazza Venezia giovedì 22 dicembre. Con il volto coperto da una calzamagliahanno fermato delle auto al semaforo, aprendo le portiere e intimando a gran voce: «Questa è una rapina!». Scherzo di dubbia originalità, emulazione di un trend della rete che ormai è diventata una routine nel canale youtube: scherzi che spesso raggiungono vette di crudeltà e originalità e documentati in video provenienti da tutto il mondo. I quattro sprovveduti hanno tentato di fornire una risposta tutta triestina al fenomeno, sperando di diventare fenomeni essi stessi.



Conclusione imprevista

Non potevano però prevedere che un’agente della polizia locale in borghese, solitamente impegnata in mansioni amministrative, sarebbe passata per piazza Venezia cogliendoli in flagrante.

La Polizia, dopo l’accaduto, li ha scortati nella caserma di via Revoltella e, dopo aver reperito le telecamere e verificato la natura ‘umoristica’ dell’azione, ha ricordato loro i rischi che comporta uno scherzo pesante su persone anziane o con patologie cardiache. Adesso i capi d’accusa a loro carico sono tutt’altro che divertenti: concorso per procurato allarme, aggravato dal volto coperto, e concorso in violenza privata.