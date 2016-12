Cade e rischia la vita in bicicletta sul Carso

TRIESTE - Alle 11.25 del 24 dicembre c'è stato un intervento del Soccorso Alpino di Trieste sul Carso in comune di Duino - Aurisina per recuperare un uomo caduto in bicicletta lungo il sentiero numero uno che da Aurisina porta a Sistiana sopra il costone. Si tratta di G. C., triestino, nato nel 1950.

L'uomo ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. E' stato trasportato all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza dopo che quattro uomini della stazione del Cnsas di Trieste lo hanno raggiunto lungo il sentiero con un medico e trasportato in barella fino all'automezzo sanitario. L'uomo era accompagnato da una persona che ha avvisato il 118. Sul posto sono intervenuti anche il 115 e i carabinieri, che hanno recuperato la sua bicicletta. L'intervento si è concluso alle 12.15.