Ampliati gli orari d’apertura dei musei durante le feste

TRIESTE - Il Comune di Trieste comunica che, nelle due settimane comprese tra la Vigilia di Natale (24 dicembre 2016) e il giorno dell’Epifania (6 gennaio 2017), i Civici Musei osserveranno un ampliamento di orario.

Numerosissime saranno dunque le opportunità per i visitatori di esplorare gli immensi patrimoni storici, artistici e naturalistici custoditi dal sistema museale triestino: dalla Galleria d’arte moderna del Revoltella alle dimore storiche (Sartorio e Morpurgo), dal Castello di San Giusto alle collezioni archeologiche del Museo di Storia ed Arte, dal Civico Museo di guerra per la pace ‘Diego de Henriquez’ al Museo di Storia Naturale, dal Museo del Mare, all’Aquario, al Museo d’Arte Orientale, alle raccolte teatrali e musicali dello Schmidl, dalla Risiera di San Sabba al Civico Museo della Cultura Istriana Fiumana e Dalmata.



Elenco di musei e aperture

La ‘mappa’ delle aperture è estremamente articolata e consultabile da qui. Tutti gli istituti museali saranno chiusi soltanto il giorno di Natale ed il Primo dell’anno.

Nelle giornate di sabato 24 e sabato 31 dicembre, la chiusura per tutte le sedi normalmente aperte in orario pomeridiano sarà anticipata alle 14.