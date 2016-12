Die Zauberflöte (Il flauto magico) apre il 2017 al Verdi

TRIESTE - Il 2017, al teatro Verdi, inizia con un altro grande classico in una veste nuovissima: Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo spettacolo andrà in scena dal 13 al 22 gennaio, per la regia di Valentina Carrasco e la direzione d'Orchestra di Pedro Halffter Caro. Le scene saranno a cura di Carles Berga, i costumi di Nidia Tusal e le luci di Peter van Praet. L’allestimento sarà completamente inedito e a cura della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in collaborazione con Sawakami Opera Foundation.



Il cast

Sarastro, gran sacerdote del Regno della Saggezza: Roberto Scandiuzzi

Tamino, giovane principe: Vassilis Kavayas, Andrea Schifaudo

Pamina, giovane amata da Tamino: Elena Galitskaya, Lucrezia Drei

Regina della Notte, madre di Pamina: Viktoriya Romanova, Katharina Melnikova

Papageno, uccellatore: Peter Kellner, Dario Giorgelè

Papagena, una vecchia donna: Lina Johnson

Monostatos, moro, carceriere di Pamina e servo di Sarastro: Motoharu Takei

Altri interpreti: Horst Lamnek, Olga Dyadiv, Patrizia Angelici, Isabel De Paoli, Giuliano Pelizon, Francesco Paccorini, Elena Boscarol, Simonetta Cavalli, Vania Soldan