Più di 40 incidenti sotto Natale, di cui una ventina con feriti

TRIESTE - Forse le ultime commissioni prima della cena o gli ultimi regali da comprare, la fretta generalizzata unita a una certa leggerezza prefestiva. Oppure, al contrario, la pressione esercitata dai troppi impegni. Questi o altri motivi collegati all’imminente arrivo delle celebrazioni natalizie hanno causato una quarantina di incidenti in ogni zona della città nelle giornate del 23 e del 24 dicembre. In alcuni casi le vicende si sono concluse con delle semplici constatazioni amichevoli, in altri è stato necessario l’intervento del 118. Più di metà degli incidenti, infatti, hanno causarto feriti, alcuni dei quali gravi. Via Commerciale, in particolare, ha visto due incidenti in un quarto d’ora, entrambi tra scooter e auto nel primo pomeriggio del 24.