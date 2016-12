Una latitante bosniaca e due iracheni irregolari fermati al confine

TRIESTE - Come impartito dal ministero dell’interno, i controlli della Polizia di frontiera intorno alle zone confinarie procedono a ritmi sempre più serrati. Su centinaia di persone identificate nelle giornate del 24 e del 25, due denunce e un arresto, quest’ultimo per I.H., donna bosniaca di 40 anni. Su di lei pendeva un ordine di incarcerazione dal 2006, due gli anni da scontare per reati plurimi contro il patrimonio, tutti perpetrati nel Centro Italia. Al momento si trova nel carcere di Via Coroneo.



Fermati due iracheni irregolari

È scattata invece la denuncia per due cittadini iracheni senza il visto, stavano viaggiando in un pullmann proveniente da Vienna e sno stati identificati nelle prime ore del mattino del 25 dicembre. Gli extracomunitari irregolari sono stati poi riammessi in Slovenia in virtù degli accordi bilaterali.