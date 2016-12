Sequestrate quasi 500 confezioni di alimenti etnici non sicuri

TRIESTE - 415 confezioni di spezie varie, 12 confezioni di farina, 54 confezioni di frutta secca: questo il materiale sequestrato in uno dei pubblici esercizi del borgo Teresiano, e il titolare (C.M.S. di 32 anni) è stato sottoposto a sanzione amministrativa. Il negozio di alimentari era specializzato nella vendita di articoli di carattere etnico o di importazione in genere, e molti di questi non erano in regola, mancando di tutti i dati che dovevano essere obbligatoriamente riportati sulle etichette (ingredienti in lingua italiana, individuazione del soggetto importatore, denominazione, modalità di conservazione, istruzioni per l'uso).

La Polizia Locale è intervenuta, oltre che per allertare i consumatori, anche per sensibilizzare i commercianti affinché garantiscano la regolarità e la sicurezza del proprio esercizio, soprattutto nel caso dei cibi.