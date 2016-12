Un programma classico e moderno per il “Roberto Bolle and Friends”

TRIESTE - Dopo gli straordinari nomi del cast internazionale che Roberto Bolle ha composto per il suo Gala a Trieste, è ora il momento di svelare il programma concepito per l’attesissimo Roberto Bolle and Friends in scena al Politeama Rossetti giovedì 29 venerdì 30 e sabato 31 dicembre. L’étoile sarà non solo interprete ma anche direttore artistico e ideatore di un programma che va dai grandi classici alle coreografie nuove, le varie edizioni del Roberto Bolle and Friends (che a Trieste ha già fatto visita quattro volte, sempre con enorme successo, nel 2006 e 2007 e nel 2013 e 2014) hanno radunato il meglio della danza nel mondo, infrangendo alcuni tabù che relegavano il balletto nella definizione di ‘arte di nicchia’.



Un programma contro ogni definizione

Anche il programma pensato per l’appuntamento al Politeama Rossetti di Trieste accosta un repertorio classico, con titoli celeberrimi come Il Corsaro, Don Chisciotte, Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci, a uno più moderno e contemporaneo (Ballet 101 e Pacopepepluto). Inoltre in programma figurano delle importanti novità: in primo luogo Arepos, creazione di Maurice Béjart, Onegin (capolavoro di John Cranko) e infine On the Nature of Daylight in cui Roberto Bolle si esibirà per la prima volta, assieme ad Anna Tsygankova del Dutch National Ballet di Amsterdam.



Altri brani e interpreti

Sarà in scena anche la star russa Daniil Simkin e Skylar Brandt entrambi Primi Ballerini dell’American Ballet Theatre, che con gli altri rappresenteranno non solo diversi stili e diverse scuole, ma brani con carica emotiva differente, tali che lo spettacolo diviene un vero viaggio di emozioni, dal divertente e ironico, all’elegante e accademico, fino ad arrivare al drammatico, allo scanzonato con un brano irriverente come Le Grand Pas de Deux nel quale Roberto Bolle avrà al suo fianco Alicia Amatriain, Prima Ballerina dello Stuttgart Ballet.



Ultima data disponibile

Il Roberto Bolle and Friends va in scena al Politeama Rossetti il 29 e 30 dicembre alle 20.30 ed il 31 dicembre alle 17.30. C’è ancora qualche disponibilità per gli acquisti di biglietti nella pomeridiana del 31 dicembre, gremite le repliche del 29 e 30. Ulteriori informazioni al tel 0403593511 (centralino del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia) e acquisti anche attraverso il sito del Teatro www.ilrossetti.it o sui circuiti Vivaticket e Ticketone alle biglietterie del politeama Rossetti e nei consueti punti vendita dello Stabile regionale.