'Unici in Tour' di Nek arriva in Fvg

TRIESTE - Si aggiungono a grande richiesta nuove tappe nella prossima primavera per 'Unici in Tour', il nuovo progetto live di Filippo Nek Neviani. Dopo aver annunciato l’atteso concerto evento «Nek in Arena», in scena all’Arena di Verona il 21 maggio, e i live estivi che faranno tappa in alcune delle location più prestigiose e suggestive del nostro paese, nuovi imperdibili appuntamenti nei teatri di tutta Italia arricchiscono il tour. Buon notizie per i tanti fan del Friuli Venezia Giulia, Nek arriverà infatti in regione per un unico imperdibile concerto il prossimo 2 maggio 2017, al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl e Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e F&P Group, saranno in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro a partire dalle 10 di venerdì 30 dicembre. Per gli iscritti al FilGood Social Club, il fan club ufficiale di Nek, sarà attivata una speciale pre-sale dalle 11 di giovedì 29 dicembre.

Info e punti vendita su www.azalea.it