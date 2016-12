Anziana confusa trovata in possesso di droga e armi

TRIESTE - Un controllo da parte dell’Acegasaps Amga in un appartamento con consumi anomali ha portato alla luce una situazione desolante e con risvolti criminosi. La casa, in stato di trascuratezza e degrado, era abitata da una donna anziana in stato confusionale, che non era in grado di articolare risposte sensate alle domande degli addetti. Questi hanno dovuto segnalare la situazione a una squadra volante anche per un altro particolare: un fortissimo odore di marjuana, che la donna non riusciva a spiegare.

In seguito a perquisizione degli agenti dell’Upgsp sono stati trovati due trolley contenenti 2 chili di cocaina, un chilo e mezzo di Marjuana e una pistola semiautomatica con munizioni. Viste le condizioni psicologiche della donna le autorità escludono un suo consapevole coinvolgimento: ipotizzano piuttosto che la casa della signora sia stata sfruttata a sua insaputa da trafficanti, come deposito per traffici illeciti.