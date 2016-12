Il 6 gennaio, “Concerto degli Auguri” della della Banda Cittadina di Muggia

TRIESTE - Come ogni anno, la Banda Cittadina di Muggia ‘Amici della Musica’ diretta da Andrea Sfetez formulerà l'auspicio di felici festività entranti a suon di musica. Dopo il primo concerto degli auguri tenutosi con successo all'Auditorium della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste il 7 dicembre scorso, la Banda si esibirà a Muggia presso il teatro Verdi per il tradizionale concerto dell'Epifania il 6 gennaio 2017 alle 17. Il programma proposto al pubblico sarà quest'anno dedicato alla musica per la danza e il balletto. Il tema è ‘Notte di note’, con un sottotitolo molto esplicito: ecco perché i suonatori non sanno ballare.



Il programma

Entrando nello specifico, la compagine musicale muggesana (composta da una cinquantina di ‘amici della musica’ tra flauti, strumenti ad ancia, ottoni, percussioni e sezione ritmica provenienti sia dal nostro territorio che dall'Istria slovena e croata) proporrà un ‘viaggio storico e artistico’ tra le note ‘cavalcando’ i ritmi da ballare: si partirà dalla antica ‘pavana’ per arrivare quindi alle danze sette e ottocentesche (di Bizet una suite dall'Arlesienne e la celebre ‘habanera’ da Carmen), per toccare la drammatica e romantica ‘tregenda’ dall'opera Le Villi di Puccini con cui si concluderà a parte classica del concerto. Nel secondo tempo, spazio a una serie di ritmi e melodie conosciute ai più (da ‘Libertango’ di Astor Piazzolla a Elvis Presley) concludendo con Glenn Miller e i Blue Brothers. Ingresso libero.