Capodanno 2017 a Trieste: soluzioni per una serata perfetta

TRIESTE - Per salutare degnamente il 2016, Trieste ha in serbo eventi per tutti i gusti e le età. Prima tra tutti la gran festa in piazza Unità, con ‘Fuochi danzanti’ (cliccate qui per i dettagli), uno spettacolo che si preannuncia unico, realizzato dalla Parente , che ha già ricevuto due premi Guinness per i suoi allestimenti pirotecnici. La festa inizierà alle 22.30 e terminerà all’1.30 e la musica accompagnerà sia i fuochi che l’animazione in piazza, a cura di Radio Company e Magazzino Commerciale. Una colonna sonora fatta di grandi classici di molti generi musicali, dalla disco music al pop al rock, non un semplice dj set ma anche band che si esibiranno dal vivo sul grande palco.



Eventi privati

Di seguito i link per le migliori feste in città

Molo IV: qui le informazioni sulla festa organizzata dall'acclamato connubio Anubi e Papastuff



Ausonia: l’ormai rodata trash-nite, con prevendite in esaurimento



Il Rossetti , che organizza un veglione con cena e ‘free bar’



Il Dhome, locale di recente realizzazione, che sta preparando «La serata più piccante della città»



Colonial Social Club, che ospiterà René Posani e Matteo Dellasanta



La serata Jotassassina al Macaki



In via Torino, poco lontano dai festeggiamenti della piazza, si potà gustare un cenone tradizionale alla Cantina del Vescovo/Angry Diamond, oppure un ‘Veglione discreto’da Puro, dove non sono previsti orari fissi per la cena e ci si potrà servire al buffet a propria discrezione, sfidando le convenzioni di San Silvestro

Per chi volesse trascorrere la serata lonano dal centro ci sono le soluzioni proposte dall’Ariston, con animazione anche per i più piccoli, e dal Befed, oltre che al centro commerciale Montedoro Freetime.



In Strada di Guardiella il Dai Dai, storico locale jazz, allestirà un cenone di Capodanno in compagnia di Stefano Franco (noto pianista jazz e honky tonk triestino) e James Thompson (il sassofonista di Zucchero) con la partecipazione straordinaria di Joe Niemela.



Trieste offre musica per tutti i gusti, e per chi desiderasse un Capodanno Rock c'è il Rock Out in Via di Giarizzole, con

Marco Biondi e PF Colombi direttamente da Virgin Radio, che animeranno la serata con le migliori hit del rock di tutti i tempi.