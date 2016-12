Prorogato di un anno il contratto di coach Dalmasson

TRIESTE - Alma Pallacanestro Trieste annuncia di aver prolungato di un ulteriore anno il contratto con il coach Eugenio Dalmasson, che resterà alla guida della squadra triestina fino al termine della stagione 2020.

L'accordo è stato firmato la settimana scorsa, con l'obiettivo, spiega l'amministratore delegato di Alma Pallacanestro Trieste, Gianluca Mauro, «di dare stabilità alla squadra in un momento molto importante e programmare insieme le azioni da portare avanti nel medio periodo. Il nostro stile di lavoro è quello di programmare il futuro, cogliere le opportunità e dare valore alla squadra e alla società: il coach è uno dei nostri punti fermi, ed è indispensabile condividere con lui le prossime scelte che questa gestione intende affrontare».

L'annuncio dell'allungamento del contratto giunge a seguito della qualificazione dell'Alma alle final eight di Coppa Italia: «L'accordo era stato firmato prima - dichiara ancora l'ad - ma nei giorni scorsi eravamo concentrati su questo importante appuntamento; raggiungere la final eight è un ambizioso obiettivo raggiunto, che onoreremo con grande impegno e dedizione, è l'occasione per rendere ancora più solido il nostro rapporto con i tifosi, la città e la Lega Nazionale Pallacanestro, portando il nostro basket, il nostro spirito di squadra e il nostro modo di lavorare a Bologna, per un eccezionale evento».

In questi giorni, inoltre, la Pallacanestro Trieste 2004 festeggia un anno di Alma, ovvero un anno dal primo accordo di partnership con il principale sponsor della squadra, integrato poi dall'acquisto delle quote e della maggioranza della società.