Alessandro Borghese in città con la sesta puntata di “4 ristoranti”

TRIESTE - Martedì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la sesta puntata di ‘4 Ristoranti’, programma condotto dallo chef Alessandro Borghese. La puntata, girata lo scorso luglio, sarà ambientata a Trieste in quanto terra di multiculturalità gastronomica, e saranno appunto quattro ristoranti a intraprendere una sfida.



Una città cosmopolita e ricca di storia

«Con un menu così variegato è difficile non innamorarsi di Trieste – dichiara Borghese in un video introduttivo – una città apparentemente piccola ma in realtà cosmopolita, di frontiera e ricca di storia. Anche la cucina è multisapore, abbiamo piatti sloveni, balcanici,e ovviamente piatti mediterranei. Piatti come la ‘palacinka’, la ‘jota’ e i ‘fusi istriani’, un territorio interessante dove lanciare una sfida a questi quattro ristoranti, e vedremo chi di loro servirà la miglior cucina di frontiera».