Incendio sul monte San Michele a Capodanno

TRIESTE - Subito dopo le raccomandazioni della Forestale su Twitter e Facebook, volte a vietare l’esplosione di botti nei pressi delle aree boschive, un incendio è divampato sul monte San Michele, sopra Bagnoli della Rosandra, nel comune di San Dorligo della Valle. Cinque gli ettari di bosco danneggiati, probabilmente per colpa della sfortunata combinazione tra fuochi d’artificio e un ambiente secco per assenza di precipitazioni nelle ultime settimane. È stato necessario un lavoro costante dalle 22:30 del 31 dicembre fino alla tarda serata del 1 gennaio, coinvolte tre squadre dei Vigili del fuoco, i volontari di San Dorligo e Muggia, e la Forestale di Trieste.

Altri piccoli incendi si sono verificati a Opicina, Padriciano e viale Miramare, e almeno cinque cassonetti sono stati dati alle fiamme in zone periferiche del territorio cittadino.