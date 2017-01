Tra risse e sbronze, 15 persone al pronto soccorso la notte di Capodanno

TRIESTE - 15 persone soccorse dal 118 la notte di Capodanno, complici grandi quantità d’alcol che hanno fatto perdere la calma a diversi gruppi, composti sia da italiani che da stranieri. Particolarmente significativa una rissa tra africani e triestini nei pressi di via Rossetti, in seguito alla quale un giovane triestino avrebbe riportato una frattura alla mandibola. Altre risse anche vicino al Molo IV e nella stessa piazza Unità, dove sono state trovate diverse bottiglie di vetro rotte e petardi esplosi, nonostante il divieto.



«Poteva andare peggio»

Alcune persone, incoscienti e sdraiate a terra, sono state soccorse in loco dal 118, che in alcuni casi ha parlato di vero e proprio coma etilico, riferendo comunque una diminuzione degli interventi rispetto allo scorso anno. Vista la piazza gremita in un evento che ha radunato diecimila persone, i sanitari si sono dichiarati preparati ad affrontare ben di peggio.