Locale storico di Trieste in vendita a un imprenditore veneziano

TRIESTE - «Percezioni aromatiche e gustative che ritroverete nella memoria delle nonne e bisnonne di questa città", questa la frase-manifesto della pasticceria Pirona in largo Barriera, che potrebbe essere a breve rilevata da un imprenditore veneziano. Fondata nel 1900 e frequentata da Svevo, Saba e Joyce, la pasticceria è di proprietà della famiglia triestina de Marchi, che a sua volta l’aveva acquistata, negli anni 80, da Oscar, l’ultimo dei Pirona.



Il rischio di snaturare un ‘Locale storico’

Le trattative sono al momento in corso non per questioni finanziarie ma di gestione di questa storica realtà triestina, che l’aspirante proprietario intende rinnovare completamente. Il rischio è quello di snaturare un locale molto radicato all’identità del territorio e alla sua storia, attualmente specializzato in prodotti tipici e realizzati artigianalmente, quali presnitz, putizza, pinza, fave. Oltre a questo, la pasticceria è stata insignita dell’etichetta di ‘Locale storico d’Italia’ ed è stata costruita nel tipico stile ‘Liberty’ che molto ha in comune con altri palazzi triestini.

Giuseppina de Marchi dichiara tuttavia ad Ansa che le trattative sono in stato avanzato ma non concluse, ed è quindi prematuro parlare di vendita.locali