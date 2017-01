Marco Bonato diventa il nuovo direttore della Scuola Allievi Agenti

TRIESTE - Un nuovo direttore per la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato: il primo dirigente Marco Bonato, proveniente dal Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. Il 9 gennaio sarà operativo il passaggio di consegne del precedente direttore, il dottor D’Andrea, destinato ad altro incarico.



Il curriculum

Entrato in polizia nel lontano 1984 dopo il corso alla Scuola superiore di Polizia di Roma, Bonato ha conseguito la qualifica di vice commissario della Polizia di Stato e quindi assegnato ai servizi operativi.

Tra gli ultimi incarichi ha ricoperto le funzioni di dirigente della Divisione anticrimine della Questura di Gorizia, e dal 2014 ha diretto l’ufficio della Polizia Giudiziaria del Compartimento ottenendo grandi risultati in campo investigativo e giudiziario.

Dal settembre 2016 ha ricoperto anche l’incarico di dirigente il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia.