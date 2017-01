Trieste “perde” i traghetti Minoan per la Grecia: partiranno da Venezia

TRIESTE - Dal 3 gennaio, dopo quattro anni, i traghetti della compagnia Minoan diretti verso la Grecia cesseranno di partire da Trieste e avranno come base Venezia.

"Nessuno è felice di perdere un servizio – dichiara il presidente dell'Autorità portuale di Trieste Zeno D'Agostino ad Ansa - ma ci sono visioni strategiche del porto che prevedono la necessità di liberare l'area dove oggi attracca la Minoan». Alla base della scelta c’è la riorganizzazione dello scalo di Trieste perché il Molo 57, in concessione per 60 anni al Molo VII, è destinato all'espansione del terminal container.



L'unica soluzione

"In altre situazioni - prosegue D'Agostino - avremmo modificato il Piano regolatore esistente, ma quell'area è fondamentale per la connessione tra area container e Campo Marzio». Trasferire altrove l'ormeggio Minoan risulta logisticamente impossibile.

Invariati, invece, gli altri scali dell compagnia: Cruise Europa e il Cruise Olympia faranno scalo come sempre ad Ancona, Igoumenitsa e Patrasso.