Con “Luci della ribalta”, Chaplin arriva al teatro Bobbio

TRIESTE - ‘Luci della ribalta’, forse il più famoso film di Charlie Chaplin, approda al Teatro Bobbio di Trieste il 6 gennaio alle 20.30. La storia di un grande clown in declino, Calvero e del suo incontro con una bella e sfortunata ballerina, Teresa. I due s’incontrano, lui le salva la vita e, accogliendola in casa con pazienza e dedizione, riesce a restituirle l'uso delle gambe, ritrovando egli stesso una ragione di vita e il successo per entrambi. Un puro atto d’amore, con un finale dolce e amaro.



Il cast

Un traguardo raggiunto dopo lunghe trattative per acquisire dalla famiglia Chaplin i diritti teatrali, che ora si concretizza in questo spettacolo con Antonio Salines e Marianella Bargilli per la regia di Giuseppe Emiliani, l’adattamento teatrale di Eleonora Zacchi e le scene in 3D di Federico Cautero. Le musiche originali sono di Roberto Fia, compositore che ha collaborato con Morricone e Bacalov (con ‘Django’), fino a Piero Ciampi, passando per Lauzi, Morandi, Mina, Ranieri e Patty Pravo.

Tutti ricordano le musiche del film (tra le colonne sonore più famose di sempre) e la scena finale del "concertino comico" tra Charlie Chaplin e Buster Keaton. L’operazione è un autentico evento culturale-teatrale e meta-cinematografico, si avvale di un grande cast, una regia prestigiosa e l’adattamento teatrale, fedele e creativo, di Eleonora Zacchi. Il risultato è uno spettacolo di grande divertimento e commozione.



Parla il regista

«Mi emoziona l’idea di offrire l’opportunità al pubblico di rivedere a teatro una vicenda che appartiene all’immaginario collettivo – dichiara il regista Emiliani - È mia intenzione offrire al pubblico la possibilità di lasciarsi coinvolgere da una vicenda ricca di motivi che non hanno età: l’amore, le delusioni, la paura di non farcela, la voglia di riscatto, il desiderio di realizzare i sogni, lo sforzo di trovare un senso positivo all’esistenza e soprattutto il grande amore per il teatro che riesce a dare colore al grigiore della realtà.

«Il pubblico assisterà a uno spettacolo che, sia drammaturgicamente che visivamente, avrà un vivace montaggio cinematografico – assicura il regista - Sarà come vedere una vecchia pellicola in bianco e nero in cui inaspettatamente irrompe il colore, all’accendersi delle luci della ribalta. E quando la luce si spegnerà sull’ultimo ballo di Teresa restituita alla vita e all’arte da Calvero, resterà la sensazione forte che l’immaginazione è ‘il più grande giocattolo della felicità’ ».



Una riflessione

«Solo la fantasia creatrice accende il desiderio e restituisce il senso della vita – conclude Emiliani - alimentando il fuoco sotto la cenere. Perché, in fondo, pur nelle angosce e le difficoltà del quotidiano, l’immaginazione ci offre la consapevolezza che ‘nulla finisce, cambia soltanto’. Non resta che esserne consapevoli e non smettere di credere che la vita possa sorprenderci ancora. Per una nuova, lucente, ennesima ribalta».

Le repliche dello spettacolo proseguiranno al Bobbio fino a mercoledì 11 gennaio.