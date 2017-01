Trieste sale di un posto nella lista dei migliori atenei

TRIESTE - Il Sole 24 Ore stila come ogni anno la lista dei più prestigiosi atenei italiani, e quest’anno Trieste si classifica 29 esima, scalando la classifica di un posto. Udine, invece, scende di un punto e va al 19 esimo.

12 le variabili indicatrici di qualità, di cui le prime 9 relative alla didattica. Tra queste, i collegamenti a esperienze professionali e a realtà estere, oltre che all’organizzazione del corpo docente e dei corsi. Le altre 3, invece, sono collegate alla ricerca, in particolare la capacità di ottenere finanziamenti esterni per la stessa.



Punti deboli e punti di forza

Trieste spicca in particolare su tre variabili: la percentuale di immatricolazioni da fuori regione, la media pro capite dei crediti formativi in un anno degli iscritti attivi, i crediti ottenuti all'estero e la percentuale di idonei (il 100%) che ha ottenuto le borse di studio.

Tra i punti deboli, invece, il giudizio dei laureandi sui corsi di studio, il numero medio dei docenti di ruolo e tutte e tre le variabili relative alla ricerca.

Nella classifica globale, al primo posto si è classificata Verona, all'ultimo l'università Parthenope di Napoli.