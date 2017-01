Befane in piazza sant’Antonio dal 4 all’8 gennaio

TRIESTE – Dal 4 all’8 gennaio, in piazza sant’Antonio nuovo, sorgerà il mercatino ‘Befane in Piazza’ alla sua prima edizione. Mercoledì 4 gennaio 2017, alle 11, si terrà l'inaugurazione ufficiale.

La manifestazione sarà a ingresso libero, dedicata a bambini e adulti per chiudere in bellezza le Festività, ed è stata promossa dall'Agenzia Flash S.r.l. Eleganti casette in legno esporranno prodotti artigianali e specialità eno-gastronomiche tipiche del periodo, sarà un'occasione per fare shopping e acquistare i regali con cui riempire le calze per i bambini, scelti tra prodotti di artigianato artistico provenienti da tutto il mondo e articoli da regalo. Non mancheranno naturalmente le degustazioni e, nella giornata di venerdì 6 gennaio, alcune Befane offriranno dolci e simpatiche sorprese a tutti i bambini.