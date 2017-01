Trieste si allena davanti agli scout dei Milwaukee Bucks

TRIESTE - Prosegue, con una doppia seduta all'Alma Arena, la preparazione dei biancorossi in vista del match di campionato dell'Epifania, in casa della De' Longhi Treviso. Roster al completo, sotto la guida di Coach Dalmasson e degli assistenti Praticò e Legovich.

Durante la seduta pomeridiana di martedì, tuttavia, non solo lo staff tecnico ha seguito con attenzione l'allenamento della prima squadra. In tribuna infatti, ospite d'eccezione dell'amministratore delegato Gianluca Mauro e del general manager Mario Ghiacci, era presente una delegazione dei Milwaukee Bucks, compagine protagonista del campionato Nba.

Gli scout della franchigia del Wisconsin, impegnati in questo periodo in Italia per seguire partite ed allenamenti di vario livello, hanno colto l'occasione per raggiungere l'impianto giuliano, fermandosi a visionare l'intera seduta del pomeriggio. Una bella emozione per tutto l'ambiente, ad ulteriore conferma del grande lavoro che il team biancorosso ha dimostrato e sta dimostrando sul campo, nel corso di questa stagione sportiva.