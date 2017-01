Arrestati tre cittadini pakistani per spaccio di droga

TRIESTE - Dopo le operazioni ‘Molo Audace’ e ‘via Geppa’, che hanno sradicato il fenomeno del micro spaccio in queste vie di Trieste, è ora la volta dell’operazione ‘Donota’, con cui la Polizia di Stato ha tratto in arresto due spacciatori di nazionalità pakistana.

B.H. e F.A., di 28 e 27 anni, vendevano hashish ai minori e non sono stati gli unici identificati dalle forze dell’ordine in questi giorni. Anche I.A., sempre cittadino pakistano di soli 18 anni, è stato arrestato perché trovato in possesso di 500 grammi di una sostanza affine all’hashish confezionato in 5 pacchetti occultati nello zainetto. La polizia svela che il ragazzo aveva acquistato in un’altra città del nord Italia la droga che era destinata a essere smistata tra gli spacciatori attivi a Trieste.



Clienti minorenni

Un giro di clienti piuttosto vasto, riguardante soprattutto minori, in centro e nei parchi di san Giusto, Montuzza, e appunto via Donota. Qui gli spacciatori si erano rifugiati in seguito alle precedenti operazioni, che avevano ripulito le zone di cui portavano il nome. Ora le indagini saranno volte a individuare i nuovi luoghi di smercio