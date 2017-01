Dal 2015 grandi rincari su sanità, trasporti aerei e pacchetti vacanze

TRIESTE - Nel dicembre 2016 la stima dell’indice dei prezzi nel Comune di Trieste ha registrato un aumento del 0,3% rispetto a novembre e dell’1,2 % rispetto al dicembre 2015. Questa è la stima provvisoria riportata dall’Ufficio statistica e toponomastica del Comune.



Casi specifici

Riguardo agli specifici settori, rispetto al mese scorso vediamo un leggero calo dei costi (0,2%) per quanto riguarda i tabacchi, gli alcolici, l’abbigliamento e le calzature. Per quanto riguarda invece le spese riguardanti abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili troviamo prezzi invariati rispetto a novembre, ma rispetto all’anno scorso una nettissima diminuzione del 3,7%, non così per i servizi sanitari e la salute, in vertiginoso aumento (6,3%) in confronto al dicembre 2015.



Cibo e viaggi

Meno costosi molti generi alimentari, soprattutto la frutta che scende del 2%, mentre è significativo l’aumento del prezzo degli ortaggi, che crescono di quattro punti percentuali. Per quanto riguarda l’intero settore alimentare si riscontra una diminuzione dello 0,2% in confronto al mese precedente ma un aumento del 2,2 % rispetto all’anno scorso.

Di ben altra entità i rincari sul versante dei viaggi, in particolare un +28,7% per il trasporto aereo e +16,7% per i pacchetti vacanza.