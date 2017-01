Trieste: tra grotte e musei, ecco dove trascorrere l’Epifania

TRIESTE - La Befana porta via le festività ma regala eventi per grandi e piccini, anche a Trieste. Oltre al tradizionale e seguitissimo evento in Grotta Gigante, anche il Museo di Storia naturale ha in serbo due appuntamenti per bambini e famiglie. Ma andiamo con ordine.



‘La Befana vien in Grotta’

La ‘Commissione Grotte E. Boegan’, il gruppo speleologico della Società Alpina delle Giulie che gestisce la Grotta Gigante, offrirà al pubblico la trentatreesima edizione della Festa della Befana.

Venerdì 6 gennaio 2017 alle 15, gli speleologi in costume si caleranno dalla volta della Grotta gigante con apposite corde e raggiungeranno gli spettatori radunati 100 metri più in basso.

Sulle note della banda scenderà la Befana, accompagnata da tanti altri amici: Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e tanti altri. Una volta atterrati tra il pubblico potranno finalmente rallegrare i bambini con dolcetti e caramelle. Per gli adulti invece un gruppetto di Vichinghi preparerà il classico ‘Gran Pampel’, bevanda alcolica calda dalla ricetta segreta, che scalda gli animi degli speleologi nel corso delle loro adunate.



Info

I biglietti potranno essere acquistati, anche in prevendita, al Centro Accoglienza Visitatori della Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/a, Sgonico – TS) nel regolare orario di apertura (dalle 10 alle 16). Il numero massimo di partecipanti ammessi è di 1.200 e si potrà già entrare in Grotta a partire dalle 14. La partecipazione sarà gratuita per bambini e ragazzi fino ai 12 anni compresi, mentre gli altri pagheranno il regolare biglietto di ingresso (12 euro l’intero, 9 il ridotto), le cui tariffe sono consultabili sul sito ufficiale della Grotta Gigante www.grottagigante.it.

Informazioni allo 040.327312 o via e-mail a info@grottagigante.it.



Al Museo di Storia naturale

Il Civico museo di Storia naturale di via dei Tominz proporrà nella giornata del 6 gennaio due appuntamenti per bambini e famiglie.

Alle 10 si inizierà con ‘Nero come il carbone!’, visita tematica interattiva, a cura di ‘Ecothema’, alla scoperta del significato e degli usi del colore nero in natura. Durata di circa due ore; costo di 5 Euro + 1 Euro di ingresso al museo. (informazioni e prenotazioni telefonando allo 333-2032448, posta: ascuolainmuseo@gmail.com, pagina fb: ecothema).

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15, ‘I doni della Befana’, una piccola caccia al tesoro per scoprire i doni che la Befana ha nascosto all'interno del Museo, seguendo una serie di indizi. Per tutti a partire dai 5 anni, a cura dell'Associazione Didattica Museale. La durata sarà di di un'ora.

Costo: bambini 5 Euro + 1 Euro di ingresso al museo; adulti 2 Euro + 1 di ingresso. Obbligatorie la prenotazione (all'indirizzo di posta: trieste@assodidatticamuseale.it) e, con i bambini, la presenza di un adulto responsabile. (informazioni allo 342-0071678, www.assodidatticamuseale.it).