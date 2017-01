La prima unione civile di una coppia di uomini al Comune di Muggia

TRIESTE - Fabio e Stefano sono ufficialmente la prima coppia di uomini che abbia mai celebrato un’unione civile nel Comune di Muggia, nonché la prima unione civile del 2017.

Il sindaco di Muggia Laura Marzi, emozionata e raggiante, ha celebrato il rito e ha di fatto realizzato per la coppia «un diritto per troppo tempo negato», solo di recente riconosciuto dalla legge Cirinnà.



Il messaggio di Monica Cirinnà

La stessa senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria del decreto sulle unioni civili, ha fatto pervenire il proprio saluto a Stefano e Fabio: "Mi sento onorata di avere avuto il privilegio di poter combattere questa battaglia per l’uguaglianza di ogni amore, e di averlo fatto insieme a tutte le storie, difficili e felici al tempo stesso, che in questi anni mi avete regalato. Storie come la vostra, di vite fino a ieri ingiustamente invisibili - continua la senatrice - e che oggi, per la prima volta, fanno finalmente in questo nostro Paese il primo passo verso il pieno riconoscimento e la piena uguaglianza. Auguri dunque per una lunga vita insieme con amore, allegria e serenità".