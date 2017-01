Zilli su allarme terrorismo via whatsapp

TRIESTE - La consigliera Barbara Zilli interviene sull'allarme attentati dato via whatsapp e subito smentito, annunciando la presentazione di una interrogazione alla Giunta per fare chiarezza sulla vicenda.



«La gravità delle conseguenze derivanti dalla fuga di notizie dall'interno della Polizia di Stato è inaudita; al netto di

questa valutazione che sarà oggetto di sindacato interno al Corpo, ritengo - dice Zilli - inaccettabile che in un momento di altissima tensione come questo, all'indomani dell'ennesima strage (Istanbul), si giunga a smentire una notizia che parrebbe assolutamente vera, contenuta in una circolare indirizzata all'Ufficio di frontiera di Tarvisio, semplicemente per evitare allarmismo sociale».

«Nella certezza dell'impegno totalizzante delle forze dell'ordine non è accettabile liquidare come avvisi generici o infondati quelli della circolare del 1 gennaio scorso che specificatamente parla di «possibile attacco terroristico di matrice islamica tra il 2 e il 6 gennaio con impiego di droni e autovetture».



«In questi giorni dedicati alle festività epifaniche - commenta Zilli - invece di gettare acqua sul fuoco sarebbe invece

opportuno dare indicazioni alla gente, affinché vi sia la massima collaborazione per individuare eventuali sospettati».

«Con l'interrogazione urgente - chiosa l'esponente della Lega Nord - mi attendo risposte per chiarire i contorni della vicenda legati alla fuga di notizie, assicurando l'individuazione degli autori, ma soprattutto spiegare come sia possibile aver smentito un allarme fondato e specifico quale quello divulgato attraverso la circolare alla polizia di frontiera invece di creare una consapevole collaborazione da parte dei cittadini».