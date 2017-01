Polizia Ferroviaria: nel 2016, 648 denunce e 22 arresti

TRIESTE - Fin di primi giorni del 2016 la Polizia Ferroviaria ha lavorato a ritmi serrati in vista degli attentati degli ultimi tempi. A bordo treno e lungo linea sono stati effettuati servizi di vigilanza all’interno delle stazioni ferroviarie impiegando 9711 pattuglie di cui 1417 in azione antiborseggio. Sono stati scortati 7400 treni impiegando 3534 pattuglie a bordo treno composte da personale della Polizia Ferroviaria in uniforme di istituto.

Sono state identificate 16614 persone (8427 straniere), di cui 657 stranieri in posizione irregolare, arrestate 22 persone (16 straniere) e denunciate in stato di libertà 130 persone italiane e 518 straniere. I dati si riferiscono all’intera area di competenza della Regione.