Furti al Montedoro: arrestati 4 ungheresi

TRIESTE - Sono stati colti in flagrante dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trieste mentre rubavano nel centro commerciale Montedoro di Muggia. A nulla è servito un ingegnoso stratagemma per non far scattare gli allarmi: i 4 ungheresi, due uomini e due donne, di età comprese tra i 40 e 50 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.



Borse speciali

Il gruppo era già sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine, che ne seguivano gli spostamenti da qualche tempo, poi il pomeriggio del 4 gennaio il 112 ha ricevuto una chiamata che segnalava una vettura sospetta nel parcheggio coperto del centro commerciale. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno visto i quattro svuotare le borse nel bagagliaio per poi ritornare all’interno e uscire nuovamente con le borse piene. Fermati dalla pattuglia sono stati perquisiti, e nell’auto sono stati rinvenuti vestiti e accessori ancora dotati di antitaccheggio, sfuggiti ai dispositivi d’allarme perché le borse erano state schermate con la carta stagnola.

I quattro sono ora nella casa circondariale di via Coroneo.