Sfuma per un soffio il colpaccio dell'Alma Trieste a Treviso

TRIESTE - Sfiora la vittoria l’Alma Trieste sul campo della capolista De Longhi Treviso. La maggiore precisione nelle azioni finali dei padroni di casa e, in particolare, la freddezza al tiro libero del giovane Moretti, già autore di una prova positiva nella partita d’andata, hanno decretato la vittoria per i padroni di casa.

I giuliani escono comunque dal campo veneto con la testa alta. Dopo che Treviso è arrivata a +11 (51-40) ad inizio terzo quarto, i biancorossi, con un ottimo Parks, hanno recuperato il distacco finendo a solo -2 prima dell’ultima frazione. Negli ultimi dieci minuti, capitan Pecile ha saputo gestire bene gli attacchi ospiti, ma il finale, in cui Green ha pure sbagliato due tiri liberi, ha arriso alla De Longhi.



Termina con un beffardo 77-75 per la De’ Longhi, un ko che lascia indubbio rammarico per un match che ha visto Trieste sempre in partita e ad un passo dal colpaccio. «Una sconfitta che – citando coach Dalmasson nell’analisi post-gara a caldo – per come è maturata non deve toglierci energie fisiche e mentali, semmai darcene di nuove». Per ripartire di slancio già martedì sera, nel recupero di campionato a Ferrara.

De Longhi Treviso - Alma Trieste 77-75 (16-19, 43-38, 55-53)

De Longhi Treviso: Davide Moretti 15 (1/5, 1/1), Matteo Fantinelli 12 (3/5, 2/2), Jesse Perry 11 (3/8, 0/1), Quenton Decosey 10 (3/5, 0/0), Matteo Negri 7 (1/4, 1/2), Andrea Ancellotti 6 (3/5, 0/1), Tommaso Rinaldi 6 (3/5, 0/0), Andrea Saccaggi 6 (1/1, 1/2), Andrea La torre 3 (0/0, 1/1), Dorde Malbasa 1 (0/0, 0/0), Federico Poser 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0). All. Pillastrini. Note: tiri liberi 23/31, tiri da due 18/38, tiri da tre 6/10.

Alma Trieste: Jordan Parks 21 (5/8, 2/2), Andrea Pecile 11 (4/6, 0/1), Javonte damar Green 10 (2/7, 2/3), Matteo Da ros 10 (4/5, 0/2), Stefano Bossi 8 (0/2, 2/5), Lorenzo Baldasso 6 (0/0, 2/4), Alessandro Cittadini 5 (1/4, 1/1), Roberto Prandin 4 (2/3, 0/1), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0), Alessandro Simioni 0 (0/0, 0/1), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/0), Enrico Gobbato 0 (0/0, 0/0). All. Dalmasson. Tiri liberi 12/15, tiri da due 18/35, tiri da tre 9/20.