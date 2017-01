Corsa della Bora: vincono Kienzl e Rabensteiner ai 164km

TRIESTE - Quasi 1000 concorrenti si sono sfidati il 6 gennaio alla ‘Corsa della Bora’, per l’appunto accompagnata da una Bora gelida e sferzante. L’evento, organizzato da ASD Sentierouno, comprendeva tre percorsi: 21km, 57km e 164km.

Ipertrail-164km

Due vincitori ex aequo per Ipertrail-164km: Peter Kienzl e Alexander Rabensteiner, che hanno scelto di tagliare il traguardo assieme dopo 26 ore di gara ininterrotta, senza punti di ristoro e con una cassa contenente cibo e cambi ogni 20 km, costantemente monitorati dall’organnizzazione grazie a un tracking satellitare, che ha anche guidato i oro spostamenti.

Novanta, i concorrenti per questa distanza, tra cui Cristiana Follador, già campionessa mondiale, che ha condotto la gara femminile. Presenti anche molti stranieri, provenienti anche da Ungheria, Slovenia, Bosnia, Germania e Canada, metà dei partecipanti si è ritirata prima dell’arrivo.



S1Trail-57km

310, invece, gli atleti che alle 7.30 del 6 dicembre si sono presentati sulla linea di partenza di S1Trail-57km a Pesek. Un primo passaggio a Dolina, la risalita sul Monte Carso sconfinando poi a Beka, per poi ridiscendere in Val Rosandra e risalire nuovamente a San Lorenzo. Da lì tutto il ciglione carsico, con spettacolare vista sul Golfo di Trieste e arrivo sulla spiaggia a PortoPiccolo Sistiana. Luca Carrara, team Mammut e campione italiano ultra trail in carica ha vinto la gara, bissando il successo della prima edizione, in 5:12:16, secondo Christian Modena, Team New Balance, (5:18:16) e terzo Christian Pizzati del Trail Running Movement. Per le donne è stata Annemarie Gross, Temekom team Sueditirol, la prima a tagliare il traguardo in 6:45:51, seguita da Alice Modignani Fasoli (7:01:44) ed Elisabetta Mazzocco (7:02:40). Anche qui numerosissime le presenze straniere con una netta prevalenza dall'area austriaco-tedesca.



S1Half -21km

Sui 21km di S1Half, invece, c’è stata una netta prevalenza di partecipanti da Trieste e Fvg, che dall'Obelisco di Opicina, in un continuo saliscendi su sterrato, ha portato fino a Porto piccolo Sistiana. Primo nella gara maschile l'austriaco Manfred Steger (1:43:04), già vincitore della prima edizione, Enrico Pausin (1:47:52) e Davide Delladdio (1:51:53). Tra le donne è stata la lituana Alionka Kornijenko a trionfare in 2:06:00, seguita da Michela Minussi (2:09:31) e da Giulia Titton (2:11:53)."Il nostro ruolo è stato quello di far da regia, di coordinare il lavoro delle tantissime persone e dei tantissimi volontari che con il loro entusiasmo hanno fatto sì che questo evento potesse realizzarsi" commenta Tommaso de Mottoni, presidente ASD Sentierouno.E se il 2017 ha visto la nascita di Ipertrail, nel 2018 sono previste altre novità: una gara di orienteering per i più piccoli e un percorso più veloce per chi dalla corsa su strada vuole affacciarsi al trail.