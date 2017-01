24 enne si schianta contro un albero in via Salata. È gravissima

TRIESTE - All’alba del 6 gennaio, una ragazza di 24 anni a bordo della sua Peugeot 206 si è schiantata contro un albero in via Salata, poco dopo la galleria arrivando da piazza Foraggi. Un impatto fortissimo in seguito a cui la macchina si è letteralmente accartocciata su un albero. Sul posto è subito giunto il personale del 118 e i Vigili del fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre il corpo dall’auto.

La ragazza è stata portata all’ospedale di Cattinara e sottoposta a urgente operazione chirurgica per arginare le conseguenze dei traumi. Le sue condizioni sono ora stabili ma molto gravi.